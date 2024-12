Nouvel an à Copacabana: 2,5 millions de personnes attendues

Une foule de 2,5 millions de personnes est attendue mardi pour les festivités du Nouvel an sur la plage brésilienne iconique de Copacabana, à Rio de Janeiro, selon la mairie.

En plus du traditionnel feu d'artifice, des concerts auront lieu sur trois scènes, avec de grands noms de la musique brésilienne comme la popstar Anitta ou la reine du carnaval de Bahia, Ivete Sangalo.

Mais un des concerts les plus attendus sera sans aucun doute celui de Caetano Veloso, figure de proue du mouvement tropicaliste, aux côtés de sa soeur Maria Bethania, à la voie grave inimitable, deux monstres sacrés qui se produisent ensemble lors d'une tournée qui a rempli des stades dans plusieurs villes du pays.

Le dispositif de sécurité a été renforcé par rapport à l'an dernier, selon les autorités locales, avec 3300 policiers mobilisés rien que sur la plage de Copacabana. Les forces de l'ordre utiliseront des détecteurs de métaux, des drones et des caméras de surveillance à reconnaissance faciale.

A la plage vêtus de blanc

Lors du Nouvel an à Rio, la plupart des fêtards se rendent à la plage vêtus de blanc, un tradition héritée des croyances afro-brésiliennes.

Avec l'afflux de touristes venus de tout le pays et du monde entier, la mairie table sur une injection de 3,2 milliards de réais (environ 452 millions de francs) dans l'économie locale.

'Les gens sont enthousiastes, la ville est pleine, je crois que ça va nous aider à booster notre économie', dit à l'AFP Luana de Melo, qui loue des transats et des parasols sur le sable à Copacabana.

En attendant les festivités, Carol Mendes, venue de l'Etat voisin de Minas Gerais (sud-est), bronze sur la plage en sirotant le jus d'une noix de coco bien fraîche.

'J'espère que 2025 sera une année pleine de paix, d'espoir, et que les gens sauront faire preuve de plus d'humanité et d'empathie', déclare cette jeune femme de 38 ans.

/ATS