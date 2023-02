Nouvelle présentation de la collection du Musée Tinguely à Bâle

'La roue = c'est tout' est le nom de la nouvelle présentation de la collection d'oeuvres de Jean Tinguely dans le musée qui porte son nom à Bâle. Pour la première fois depuis 25 ans, les machines de l'artiste occupent tout le rez-de-chaussée du musée.

Une nouvelle présentation de la collection aura désormais lieu tous les deux ans, a indiqué mardi Roland Wetzel, directeur du Musée Tinguely. Dans la grande salle, les machines fonctionnent à tour de rôle, mais seulement quelques minutes chacune afin de préserver les mécanismes.

L'exposition 'La roue = c'est tout', visible jusqu'au printemps 2025, présente les oeuvres de jeunesse de Jean Tinguely, ses actions explosives, ses collaborations des années 1960 ainsi que des oeuvres plus tardives. Le Musée Tinguely possède 130 sculptures et machines et environ 2000 oeuvres sur papier de l'artiste.

/ATS