Olivia Dean élue révélation de l'année aux Grammy Awards

La Britannique Olivia Dean a été élue révélation de l'année aux 68e Grammy Awards à Los Angeles dimanche. Ce prix consacre l'ascension fulgurante de l'interprète du phénomène mondial 'Man I Need'.

La chanteuse de 26 ans a devancé le groupe féminin Katseye, l'interprète de 'Messy', Lola Young, ou encore la star de TikTok devenue chanteuse Addison Rae.

Née à Londres, Olivia Dean a fait sensation en septembre avec la sortie de son deuxième album studio mêlant sonorités soul, R&B et pop, 'The Art of Loving'.

Son single 'Man I Need' a pris la tête des classements musicaux dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni et l'Australie.

Avec quelques touches de jazz, les morceaux 'Nice to Each Other' et 'Lady Lady' ont également été salués par la critique.

Née d'un père anglais et d'une mère jamaïcaine et guyanienne, son deuxième prénom est Lauryn en hommage à la chanteuse des Fugees, Lauryn Hill.

'Je suis une petite-fille d'immigré. Je suis le produit de ce courage et je pense que ces personnes devraient être célébrées. Donc oui, nous ne sommes rien les uns sans les autres', a-t-elle lancé sur scène, dans une apparente référence à la politique anti-immigration du président américain Donald Trump.

D'abord intéressée par la comédie musicale, Olivia Dean s'est ensuite tournée vers la composition, apprenant seule à jouer du piano et de la guitare.

Elle s'est fait connaître en publiant sur YouTube des reprises de chansons, puis a livré un premier EP en 2019, avant de se produire sur les routes à bord d'un van jaune à l'été 2020, en pleine pandémie de Covid.

Son premier album, 'Messy', est sorti en 2023 et l'a emmenée jusque sur la scène du prestigieux festival britannique Glastonbury en 2024.

On l'a retrouvée ensuite sur les routes en première partie de la nouvelle star de la pop américaine, Sabrina Carpenter, également nommée aux Grammys cette année.

Olivia Dean est inspirée par une large variété d'artistes, d'Amy Winehouse à Aretha Franklin en passant par Carole King.

/ATS