Olivia Hussey, vedette de « Roméo et Juliette », meurt à 73 ans

L'actrice britannique Olivia Hussey est décédée vendredi à l'âge de 73 ans à Burbank, en Californie, a annoncé sa famille. Elle avait reçu un Golden Globe pour son rôle d'une Juliette adolescente dans le film 'Roméo et Juliette' de Franco Zeffirelli en 1968.

'Olivia était une personne remarquable dont la chaleur, la sagesse et la pure gentillesse ont touché la vie de tous ceux qui l'ont connue', a déclaré sa famille dans un communiqué publié sur son compte Instagram.

Née à Buenos Aires, Olivia Hussey avait 15 ans lorsqu'elle et son partenaire Leonard Whiting, alors âgé de 16 ans, avaient incarné les célèbres amants dans l'adaptation de la tragédie de William Shakespeare, récompensée par un Oscar.

'Black Christmas'

En 2023, les deux acteurs avaient porté plainte contre le studio Paramount Pictures pour une scène de nudité non consentie. Une juge américaine a plus tard rejeté la plainte et avait donné raison à Paramount.

Olivia Hussey, qui a reçu le Golden Globe de la 'Nouvelle star de l'année' pour sa performance, jouera plus tard dans le film d'horreur 'Black Christmas' en 1974 et dans l'adaptation de 'Mort sur le Nil' d'Agatha Christie en 1978, entre autres projets.

