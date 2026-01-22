Oscars: « Sinners » en tête, avec un record de 16 nominations

'Sinners', création audacieuse à la croisée des genres entre comédie musicale, horreur et film ...
Oscars: « Sinners » en tête, avec un record de 16 nominations

Oscars:

Photo: KEYSTONE/AP/Chris Pizzello

'Sinners', création audacieuse à la croisée des genres entre comédie musicale, horreur et film d'époque, a dominé jeudi les nominations aux Oscars. Il est nommé dans 16 catégories, un record.

Réalisé par l'Américain Ryan Coogler, ce long-métrage raconte la blessure profonde des personnes noires dans le Sud ségrégationniste des années 30, sur fond de contes de vampires et de rythmes de blues. Il devance 'Une bataille après l'autre', la fresque de Paul Thomas Anderson sur les dérives extrémistes des Etats-Unis, nommée dans 13 catégories.

/ATS
 

Actualités suivantes

« En première ligne » de Petra Volpe pas retenu pour les Oscars

« En première ligne » de Petra Volpe pas retenu pour les Oscars

Culture    Actualisé le 22.01.2026 - 15:12

Un collectif multilingue anime le pavillon suisse à Venise

Un collectif multilingue anime le pavillon suisse à Venise

Culture    Actualisé le 22.01.2026 - 12:43

Jura: une nouvelle équipe à la tête de Delémont’BD

Jura: une nouvelle équipe à la tête de Delémont’BD

Culture    Actualisé le 22.01.2026 - 12:28

Début de la 10e édition du festival des Lumières à Morat (FR)

Début de la 10e édition du festival des Lumières à Morat (FR)

Culture    Actualisé le 21.01.2026 - 19:05

Articles les plus lus