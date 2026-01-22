Oscars: « Sinners » en tête, avec un record de 16 nominations

'Sinners', création audacieuse à la croisée des genres entre comédie musicale, horreur et film d'époque, a dominé jeudi les nominations aux Oscars. Il est nommé dans 16 catégories, un record.

Réalisé par l'Américain Ryan Coogler, ce long-métrage raconte la blessure profonde des personnes noires dans le Sud ségrégationniste des années 30, sur fond de contes de vampires et de rythmes de blues. Il devance 'Une bataille après l'autre', la fresque de Paul Thomas Anderson sur les dérives extrémistes des Etats-Unis, nommée dans 13 catégories.

/ATS