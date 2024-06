Ouverture d'Art Basel dans un marché de l'art légèrement affaibli

Art Basel, la plus grande foire d'art au monde, débute lundi à Bâle avec les préliminaires pour les invités VIP. Malgré un marché de l'art légèrement affaibli l'année dernière, les responsables de la foire sont très optimistes pour cette édition.

Le marché de l'art a reculé de 4 % en 2023, selon le dernier Art Market Report d'Art Basel et d'UBS. Il s'agit d'une consolidation attendue après la reprise post-pandémique, souligne le rapport. Pour la directrice d'Art Basel, Maike Cruse, l'édition 2024 servira d'étalon pour mesurer l'état actuel du marché.

Maike Cruse se montre très optimiste. Le programme des galeries est excellent et de très nombreux collectionneurs se sont inscrits, a-t-elle indiqué à l'agence Keystone-ATS.

285 galeries sélectionnées

Art Basel reste la plus importante foire d'art au monde, avec ses déclinaisons à Miami Beach, Hong Kong et Paris. Cette année, Art Basel a sélectionné 285 galeries de 40 pays, dont 22 sont présentes pour la première fois. 'Il me tient à coeur d'assurer activement le changement de génération', souligne Maike Cruse.

La directrice d'Art Basel attache beaucoup d'importance à un fort ancrage du salon dans la ville de Bâle. Elle considère l'intimité et l'affinité avec l'art comme un grand atout de Bâle. C'est 'une combinaison qu'on ne rencontre normalement que tous les deux ans à la Biennale d'art de Venise et tous les cinq ans à la Documenta de Kassel', explique-t-elle.

Le vernissage officiel d'Art Basel a lieu mercredi. La foire sera ouverte au grand public de jeudi à dimanche. Dès lundi matin, le public peut visiter l'exposition gratuite Art Parcours qui s'étend du Mittlere Brücke jusqu'à la place de la foire.

/ATS