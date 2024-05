Ouverture des 46es Journées littéraires de Soleure

Les 46es Journées littéraires de Soleure s'ouvrent jeudi soir. Au total, 140 manifestations figurent à son programme jusqu'à dimanche. Une septantaine d'auteurs de Suisse et d'ailleurs font le déplacement au bord de l'Aar.

Une cérémonie est prévue à 18h00 pour donner le coup d'envoi. Dès vendredi matin, le public pourra venir assister, durant trois jours, aux différents événements organisés dans le chef-lieu soleurois.

La plupart des plumes invitées aux Journées littéraires sont germanophones, mais une douzaine auteurs romands sont également de la partie, dont Elisa Shua Dusapin, Catherine Safonoff et Alain Freudiger. Ezra Sibyl Benisty, Matthieu Corpataux, Jérémie Gindre, Maxence Marchand, Lucia Masu, Léonie Pantillon, Catherine Safonoff, Joan Suris et Pierre-Alain Tâche sont également présents.

La rappeuse et comédienne suisse La Gale, de Lausanne, donne un concert de spoken word vendredi. Certains livres présentés à Soleure se font l'écho de l'état du monde. Les auteurs suisses Maxence Marchand, Lucia Masu et X Schneeberger esquissent trois utopies et dystopies très distinctes interrogeant le climat, la santé, la migration et notre vivre-ensemble.

Prix littéraires

Les Journées littéraires de Soleure sont aussi festives, notamment avec la remise de trois prix. L'Office fédéral de la culture (OFC) décernera le Prix suisse du livre pour l'enfance et la jeunesse.

Il remettra également le Grand Prix de littérature suisse à l'Argovien Klaus Merz ainsi que les Prix suisses de littérature. Le prix littéraire de Soleure sera quant à lui remis à Anne Weber, qui écrit en allemand et en français.

Grande nouveauté cette année, la plupart des manifestations durent une heure, contre 45 minutes jusqu'à présent. Elles sont suivies d'une pause d'une demi-heure, les responsables souhaitant ainsi donner plus de temps aux visiteurs. L'année dernière, près de 15'000 passionnés de littérature avaient fait le déplacement à Soleure.

/ATS