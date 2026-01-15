Paléo élu meilleur grand festival européen

Paléo est élu meilleur grand festival européen 2025. Il décroche cette distinction décernée par l'association européenne des festivals Yourope. Le festival nyonnais est récompensé pour son accueil du public, sa programmation et ses valeurs.

La cérémonie des European Festival Awards s'est tenue mercredi à Groningue aux Pays-Bas. Le 'Best Major Festival Award', réservé aux événements accueillant plus de 40'000 personnes par jour, récompense 'un festival de grande qualité tant au niveau de sa programmation que de l’expérience offerte au public', annonce jeudi Paléo.

Une première étape de vote en ligne a mobilisé 300'000 personnes dans toute l’Europe. Puis un jury professionnel a départagé les 10 finalistes. 'C’est donc à la fois une consécration de la profession mais aussi du public d’ici et d’ailleurs', se réjouit Paléo.

Aventure collective

'Ce titre récompense avant tout une aventure collective et l’engagement exceptionnel de toute la communauté Paléo, en particulier de ses bénévoles', souligne Daniel Rossellat, président du Paléo, cité dans le communiqué.

Paléo est éligible depuis 2022 dans la catégorie 'Best Major Festival' suite à sa nouvelle capacité de 250'000 personnes, précise le festival. Il s'est présenté en 2024, où il a terminé finaliste. En 2017, il avait décroché le titre de 'Meilleur festival de taille moyenne', une récompense remportée par Montreux Jazz l'an dernier.

