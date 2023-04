Panorama de la Bataille de Morat: restauré et bientôt numérisé

Le Panorama de la Bataille de Morat, œuvre de 100 mètres sur 10 créée en 1893 par le peintre allemand Louis Braun, a subi un premier lifting. Après deux mois de travaux de conservation et de restauration, il va désormais entrer dans sa phase de numérisation.

'Ce procédé de sauvegarde générera la plus grande image digitale jamais créée et permettra de réaliser des expériences immersives et interactives inédites', a rappelé mardi l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). La peinture représente le moment où les Confédérés ont pris le dessus sur le Duché de Bourgogne au cours de son invasion en 1476.

Après sa brève exposition à Zurich et Genève à la fin du XIXe siècle, ainsi qu'à l'Exposition nationale suisse en 2002 (Expo.02), cette œuvre d'art épique avait passé ces vingt dernières années dans un entrepôt militaire. Mais grâce à une collaboration entre l'EPFL et la Fondation pour le Panorama de la Bataille de Morat, elle est en passe d'être numérisée par l'équipe de Sarah Kenderdine, responsable du Laboratoire de muséologie expérimentale (eM+).

Caméra avec 150 millions de pixels

Le projet est mené depuis 2022. Les chercheurs ont d'abord analysé le panorama dans le but de le conserver avant de pouvoir entamer le processus d'imagerie numérique. Ces deux activités nécessitent une plateforme mécanique d'envergure pour permettre de travailler au-dessus de la peinture.

Cette phase de numérisation entre désormais dans le vif du sujet. Une caméra spécialisée, dotée d'un capteur de 150 millions de pixels, est installée sur la structure mobile. Elle capturera environ 127’000 images durant deux mois de travail, explique l'EPFL.

Une fois assemblées, ces données constitueront la plus grande image digitale d'un objet unique jamais créée, estimée à 1,6 terapixels pour une résolution de 1000 points par pouce (dpi). Elle sera dotée d'une plage de couleurs qui dépasse le spectre de la lumière visible.

Dès 2024

'Nous avons développé un système de visualisation 360° interactif en 3D de 10 mètres de diamètre', précise Sarah Kenderdine. 'Ce système d'affichage est à un tiers de l'échelle du panorama original, mais il est entièrement interactif et offre des possibilités d'observation inégalées', souligne-t-elle.

'Nous y projetterons l'intégralité du panorama. Mais la résolution sans précédent nous permettra de zoomer au-delà de ce que l'œil nu peut voir, le tout dans un paysage sonore dynamique et immersif', complète Mme Kenderdine.

Le travail de numérisation et de constitution du fichier informatique se poursuivra jusqu'à la fin de l'année. Cela permettra au Panorama d'être présenté sous forme numérique dès 2024.

'Notre objectif est de pouvoir proposer une belle panoplie de fonctions pour le 550e anniversaire de la Bataille de Morat, en 2026', relève l'historien Daniel Jaquet, chef de projet. Les musées partenaires qui exposeront ce 'jumeau numérique' du panorama sont les musées de Morat, du Château de Grandson et le Musée Historique de Berne.

/ATS