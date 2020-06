Paris: l'Arc de Triomphe et le Panthéon rouvriront lundi

L'Arc de Triomphe, le Panthéon, la Conciergerie et le Château de Vincennes, monuments emblématiques de Paris, vont rouvrir leurs portes aux visiteurs lundi, a annoncé jeudi le Centre des monuments nationaux (CMN) qui les gère.

'Après validation de leurs plans de reprise d'activité et dans le strict respect des consignes sanitaires, ces monuments pourront accueillir les visiteurs en toute sécurité', a précisé un communiqué.

Dimanche 21 juin, devrait rouvrir la basilique de Saint-Denis, en banlieue parisienne, et le mardi suivant, la Sainte-Chapelle, 'sous réserve de l'achèvement des travaux en cours'.

La réouverture de plus de cent musées, sites et monuments gérés par le CMN dans toute la France s'étale sur plusieurs semaines depuis début juin, après le déconfinement. Aucune date n'est encore annoncée pour l'un des bâtiments du CMN les plus visités, l'Abbaye du Mont Saint-Michel, alors que le Mont lui-même est ouvert aux touristes.

Le Centre des monuments nationaux a annoncé par ailleurs qu'il comptait organiser des expositions estivales et des spectacles nocturnes. Leur programmation complète devrait être rendue publique prochainement.

/ATS