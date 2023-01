Pédopornographie: « Corsage », candidat aux Oscars, dans la tourmente

L'équipe du film autrichien à succès sur Sissi 'Corsage', en lice pour les Oscars, était dans la tourmente dimanche. L'acteur qui joue l'empereur François Joseph a été inculpé pour possession de matériel pédopornographique.

La télévision publique ORF, qui a cofinancé le long-métrage, 's'abstient immédiatement de produire et de diffuser des oeuvres avec Florian Teichtmeister', peut-on sur le site internet du groupe audiovisuel. Selon l'ORF, la chaîne de cinémas Cineplexx, qui gère 400 salles dans douze pays, a aussi retiré de l'affiche l'oeuvre présentée l'an dernier à Cannes en sélection 'Un certain Regard'.

Mais l'association professionnelle de l'industrie cinématographique en Autriche a fait savoir à l'AFP qu'elle maintenait 'en concertation avec la réalisatrice et les producteurs' la candidature de 'Corsage' pour les Oscars. Il faut 'faire la différence' entre le film et la conduite de son acteur, plaide-t-elle, alors qu'elle l'a sélectionné pour représenter le pays en vue de la prochaine cérémonie, dans la catégorie du meilleur film étranger.

Vendredi, l'avocat de Florian Teichtmeister, âgé de 43 ans, avait annoncé aux médias l'inculpation, confirmée depuis par le parquet de Vienne, de son client qui compte plaider coupable et sera jugé à partir du 8 février prochain. Il lui est reproché d'avoir possédé en grande quantité du matériel à caractère pédopornographique, au moins entre février 2008 et août 2021. Il risque jusqu'à deux ans de privation de liberté.

Dans un communiqué envoyé dimanche à l'AFP, les producteurs du film 'Corsage', Johanna Scherz et Alexander Glehr, affirment que le tournage s'est déroulé avant que 'les premières rumeurs' n'apparaissent 'à l'automne 2021'. Confronté, l'acteur leur avait affirmé 'avec conviction' qu'elles étaient 'fausses'.

'Entre-temps, nous avons informé en détail nos coproducteurs, distributeurs et partenaires commerciaux, les financiers et sponsors ainsi que l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences [qui remet les Oscars] sur les faits actuellement accessibles au public', ont-ils ajouté.

'Attristée et en colère'

Le film, qui rencontre un succès en salles et a été présenté dans près de 70 festivals où il a reçu plusieurs prix, a été acheté par plus de 90 pays. Il est sorti fin décembre aux Etats-Unis. Florian Teichtmeister a assisté à des premières en Autriche et en Allemagne.

La réalisatrice et scénariste de 'Corsage' Marie Kreutzer s'est dite 'attristée et en colère qu'un film féministe [...] soit à ce point sali et abîmé par les actions horribles d'une seule personne'. Le théâtre national autrichien Burgtheater, où le comédien est sociétaire, a par ailleurs annoncé son licenciement avec effet immédiat.

/ATS