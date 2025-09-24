Philippe Bischof préside Visions du Réel à Nyon

Philippe Bischof est le nouveau président du Conseil de fondation de Visions du Réel à Nyon (VD). Le Bâlois remplace Raymond Loretan qui, après six années de présidence, avait annoncé en janvier qu'il quittait ses fonctions à la tête du festival du film documentaire.

Philippe Bischof, qui prend ses fonctions immédiatement, a été le directeur de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia de novembre 2017 à juin 2025, rappelle mercredi Visions du Réel.

Pour mémoire, il avait demandé à quitter prématurément ses fonctions à Pro Helvetia pour 2025, deux ans avant la fin prévue de son mandat. Une relation de couple avec une cadre qui lui était directement subordonnée a été à l'origine de cette décision.

Avant Pro Helvetia, Philippe Bischof a été directeur du Département de la culture du canton de Bâle-Ville entre 2011 et 2017, mais a aussi dirigé le centre culturel Südpol à Lucerne entre 2008 et 2011.

Agé de 58 ans, le natif de Bâle a fait ses études (droit, russe, littérature française, histoire du théâtre) dans la cité rhénane, où il a aussi démarré sa carrière professionnelle en tant qu'assistant à la mise en scène au Théâtre de Bâle. Il vit aujourd'hui à Zurich.

'Grand honneur'

Cité dans un communiqué, Philippe Bischof dit son 'grand honneur' de rejoindre Visions du Réel et de poursuivre le développement de ce festival 'd'importance nationale et mondiale.' Et d'ajouter: 'le documentaire, dans toute sa diversité et son excellence cinématographique, offre aujourd'hui plus que jamais la possibilité de susciter la discussion sur les réalités qui nous entourent.'

Quant à Raymond Loretan, il ne quitte pas tout à fait Visions du Réel, lui qui a été nommé président d'honneur.

/ATS