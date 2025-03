Photo Elysée: Tyler Mitchell, aux frontières de l'art et de la mode

Photo Elysée à Lausanne présente la première exposition en Suisse de Tyler Mitchell. Le jeune artiste, photographe et cinéaste installé à Brooklyn est une étoile montante de la photographie aux Etats-Unis. Intitulée 'Wish This Was Real', elle est à voir jusqu'en août.

C'est en 2018, à l'âge de 23 ans seulement, que Tyler Mitchell a marqué les esprits en photographiant la chanteuse Beyoncé pour le numéro de septembre du Vogue américain. Il est ainsi devenu le premier photographe afro-américain dans l'histoire du magazine à en réaliser la couverture. Ses photographies ont aussi été publiées dans de nombreuses autres revues, y compris en France (M Le Monde).

Après avoir été présentée à Berlin et à Helsinki en 2024, l'exposition 'Wish This Was Real' fait donc escale à Photo Elysée avant sa présentation à Paris en automne 2025 puis à Vienne. Aux frontières de l'art et de la mode, elle rassemble des oeuvres couvrant dix ans de travail, surtout des photographies et quelques vidéos, avec plusieurs grands formats.

/ATS