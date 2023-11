Pink en concert au stade du Wankdorf à Berne en juillet prochain

La chanteuse américaine Pink reprend la route pour se produire dans les grands stades européens l'été prochain. Elle s'arrêtera en Suisse au stade du Wankdorf à Berne le 3 juillet.

La tournée, intitulée 'Summer Carnival Tour, débutera à Cardiff le 11 juin et se terminera à Stockholm le 25 juillet. Pink se produira en Grande-Bretagne, en Irlande, en Suisse, au Danemark, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et en Suède.

Le mercredi 3 juillet, la star américaine sera de retour au stade du Wankdorf de Berne, après ses derniers concerts donnés en Suisse au Letzigrund à Zurich en juillet 2019 et déjà à Berne à l'été 2010. Le concert sera ouvert par le groupe irlandais The Script, la jeune autrice, compositrice et interprète américaine de 19 ans Gayle, sans oublier le DJ et producteur KidCutUp.

Les billets seront mis en vente à partir du 27 novembre sur ticketcorner.ch.

/ATS