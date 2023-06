Plus de 32'000 spectateurs au festival Vibiscum à Vevey (VD)

Le festival Vibiscum a attiré plus de 32'000 spectateurs en trois soirs pour sa première édition sur la Place du Marché à Vevey (VD). Les organisateurs se félicitent d'un 'franc succès'.

Une des priorités du festival était 'd'offrir une option culturelle complémentaire et ouverte à tous. Cet objectif est largement atteint', ajoutent les organisateurs dans un communiqué publié dimanche. Sur le plan financier, le bilan définitif n'est pas encore établi. Aucune subvention n'a été demandée, précisent-ils.

Plus d'une trentaine d'artistes locaux et internationaux se sont succédé sur l'unique scène au bord du lac Léman. C'est le rappeur français OrelSan qui a ouvert la manifestation jeudi soir, entouré d'artistes qu'il a choisis. L'afro-pop du Nigérian CKay a marqué la soirée de vendredi et celle de samedi était 100% électro-dance, avec notamment DJ Snake.

/ATS