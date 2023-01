Plus de 90 galeries réunies pour artgenève à Palexpo

La 11e édition de salon international artgenève ouvre ses portes au public de jeudi à dimanche à Palexpo. Le public pourra découvrir les oeuvres présentées par quelque 90 galeries d'art moderne et contemporain.

En plus de ces galeries, l'offre institutionnelle et curatoriale s'annonce dense. Le salon comptera sur la présence du Museum Frieder Burda de Baden-Baden, sur la Fondation Jean Dubuffet de Paris, sur la Collection Ringier de Zurich avec Rodney Graham ou encore d’Arsenal Contemporary Art de Montréal.

artgenève invite également cette année le Musée du quai Branly et la fondation Opale de Lens (VS) avec de l’art aborigène. Le paysage régional sera assuré par le MAMCO, le Centre d’Art Contemporain Genève, le Musée d’art et d’histoire, les fonds de la Ville et du Canton de Genève, Photo Elysée et All Stars de Lausanne,

Plusieurs sculptures de l’artiste anglais Barry Flanagan sont à découvrir dans un vaste espace transformé en désert. Il y aura aussi une immense zone dédiée au son avec la participation d’une quinzaine d’artistes dont Latifa Echakhch et Saâdane Afif. Cette section sera aussi le décor de performances faisant honneur à l’olfactif dans l’art. Ce salon international attire généralement plus de 25'000 visiteurs.

/ATS