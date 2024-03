Plus que de l'or: culture autochtone colombienne présentée à Zurich

L'art précolombien et la culture autochtone expliqués par la communauté des Arhuacos: un musée colombien et deux musées américains ont oeuvré à cette collaboration. Leur exposition itinérante est présentée au Musée Rietberg à Zurich, sa seule escale européenne.

'Plus que de l'or. Pensées et splendeurs de la Colombie autochtone', visible dès vendredi jusqu'au 21 juillet, 'n'est pas une exposition sur le mythe de l'Eldorado', cher à la vision occidentale de la Colombie préhispanique, souligne sa commissaire Fernanda Ugalde. Elle replace la diversité créatrice dans une perspective autochtone.

En or, en céramique, en pierre ou en plumes, les 400 coupes, sculptures et autres parures présentées ont une âme aussi importante que celle des humains ou des animaux, selon les Arhuacos. Ces objets issus de collections colombiennes, nord-américaines, allemandes et suisses sont donc présentés dans leur 'biotope', sans datation, par le Los Angeles County Museum of Art, le Museo del Oro à Bogota, le Museum of Fine Arts de Houston et par des membres des Arhuacos.

/ATS