Ciné-Doc saute par-dessus le Röstigraben et propose la première Semaine du Documentaire dans toute la Suisse. Plus de 300 séances sont prévues du 3 au 11 juin dans 100 lieux, dont la moitié ne sont pas des salles de cinéma.

Les amateurs auront droit à un 'best of' de la production récente du film documentaire helvétique, a dit Gwennaël Bolomey, le fondateur de Ciné-Doc mardi lors d'une conférence de presse en ligne. Environ 60 films sur les 100 proposés sont des produits locaux.

Ce projet décentralisé, d'envergure nationale, est né de rencontres de la branche après la pandémie pour revitaliser la diffusion du cinéma documentaire. S'inspirant du Let's Dok allemand et du mois du film documentaire français, cette Semaine du Documentaire est soutenue par l'Office fédéral de la culture (OFC) et le canton de Vaud, via le fonds de soutien à la transformation.

En plus des salles de cinéma, des projections sont prévues dans des églises, des écoles, des maisons de quartiers, des open airs, des prisons et des EMS.

http://letsdoc.ch/fr/programme

/ATS