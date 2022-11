Près de 450'000 spectateurs pour le « Rendez-vous Bundesplatz »

Le spectacle son et lumières 'Rendez-vous Bundesplatz', qui s'est achevé samedi soir à Berne, a attiré 449'000 personnes en cinq semaines. Les organisateurs se disent ravis de l'accueil du public.

La 12e édition de ce spectacle, gratuit et d'une durée de 25 minutes, a emmené le public dans un voyage imaginaire vers le 'Point Nemo', le point le plus éloigné de la Terre. Un record d'audience a été battu ce samedi, avec quelque 39'000 spectateurs, indiquent dimanche les organisateurs dans un communiqué.

'Je suis tellement heureuse d'avoir pu projeter ce spectacle et d'avoir eu autant de retours positifs et élogieux', se réjouit Brigitte Roux, productrice et organisatrice des soirées. La première de la prochaine édition du 'Rendez-vous Bundesplatz' est prévue pour le samedi 21 octobre 2023.

/ATS