Près de 70’000 festivaliers à la 42e édition du Cully Jazz

Les dernières notes du Cully Jazz Festival ont vibré samedi soir le long des rives du lac et dans le bourg viticole vaudois. La 42e édition a attiré quelque 70'000 festivaliers pour plus de 130 concerts répartis sur 8 jours.

L’engouement pour l'offre de concerts payants se reflète dans un résultat de billetterie au-delà des attentes, se félicitent les organisateurs dans leur bilan publié dans la nuit de samedi à dimanche. Globalement, la fréquentation reste stable par rapport aux années précédentes.

Parmi les temps forts, Youssou N’Dour, grand représentant de la musique de l’Afrique de l’Ouest, a enflammé le Chapiteau avec son ensemble le Super Étoile de Dakar. Le pianiste cubain Chucho Valdés, le trio de John Scofield, la chanteuse de jazz Stacey Kent ou encore le trompettiste Ibrahim Maalouf figuraient aussi parmi les têtes d'affiche.

Le public s'est enthousiasmé devant le hip-hop engagé de la rappeuse Sorvina. Le pianiste Tigran Hamasyan a ébloui la salle d’une performance électrisante avec un nouveau projet au cœur du folklore arménien.

Des groupes mythiques ont aussi rythmé cette édition. Le groupe iconique américain The Blackbyrds a ravi les amateurs de jazz et de funk. La formation Kyoto Jazz Massive a fait rayonner le Next Step de soul organique.

Côté helvétique

Du côté des projets helvétiques, les compositions de J.NUNN, mené par la chanteuse Justine Tornay, étaient présentées dans leur version en trio. L'auteure-compositrice-interprète Fiona Daniel a fait son retour sur scène avec une formation instrumentale inédite au Temple: piano, violoncelle et harpe celtique.

Les concerts gratuits proposaient quelques découvertes dans les différents caveaux du bourg. De la pop expérimentale en passant par les résidences de jazz improvisé, le talent et l'originalité de la nouvelle scène du jazz et des musiques actuelles en Suisse se sont déployés au festival off, écrivent les organisateurs.

La manifestation a mobilisé 650 bénévoles pour l'accueil du public et des artistes, le service aux bars, l'approvisionnement, la propreté, la gestion des caisses ou encore la prise d’images. La prochaine édition du Cully Jazz Festival se tiendra du 10 au 18 avril 2026, selon le communiqué.

/ATS