Privés de sortie, les Italiens chantent au balcon

Le coronavirus les prive de sorties, de café au comptoir et de calcio. Mais les Italiens continuent de chanter et de jouer de la musique, à leur fenêtre ou au balcon.

A 18h00, sur les réseaux sociaux, ils avaient été appelés à sortir leurs instruments de musique et à donner de la voix pour que 'pendant quelques minutes, (le) pays ne soit qu'un immense concert'. Et ils ont répondu présent, entonnant ici de la variété là l'hymne national Fratelli d'Italia, en couple ou enfant dans les bras, sourire aux lèvres ou doigt tendu vers les voisins parfois.

Dans le quartier romain de Trastevere, des riverains avaient choisi une chanson des années 1990, 'Grazie Roma': 'Dis-moi ce qui nous fait sentir être amis même si nous ne nous connaissons pas', 'ce qui nous fait sentir être ensemble même si nous sommes loin'. D'une fenêtre du même quartier romain d'ordinaire dédié à la fête, s'échappent quelques notes hésitantes de Summertime, de Gershwin.

Azzurro

Sur les réseaux sociaux, rendez-vous est déjà pris pour samedi, même heure mêmes balcons. Et ce devrait être 'Azzurro' d'Adriano Celentano et Paolo Conte qui devrait descendre des fenêtres, avant 'Il cielo è sempre più blu' ('le ciel est toujours plus bleu') de Rino Gaetano pour dimanche.

Sur les réseaux sociaux fleurissent depuis quelques jours des vidéos, filmées dans toute l'Italie, d'Italiens décidés à continuer à chanter malgré le bilan chaque jour plus lourd de la pandémie de coronavirus, qui a tué près de 1300 d'entre eux - 250 encore vendredi, selon le dernier bilan.

Dans une de ces vidéos, filmée à Sienne (Toscane), vue des centaines de milliers de fois sur Twitter, des résidents entonnent le traditionnel Canto della Verbena, ponctué d'un tonitruant 'Vive Sienne!'.

Sur son compte Instagram, le chanteur Andrea Sannino a posté une compilation de Napolitains reprenant depuis leur fenêtre son morceau Abbracciame ('Embrasse-moi'), les remerciant: 'Un jour, je raconterai cela à mes enfants et à mes petits-enfants', 'Merci de me faire pleurer à gros sanglots'.

Concerts et visites virtuels

Tous les événements culturels ont été suspendus. Mais des artistes ont promis des concerts virtuels et des musées, comme les Offices de Florence ou le Guggenheim de Venise, ont mis leur collection en ligne, tout comme l'exposition-phare sur Raphaël à Rome.

Répondant à une autre initiative très partagée sur les réseaux sociaux, des Italiens affichent sur leur domicile des dessins d'arc-en-ciel, accompagnés de la phrase 'Tutto andra bene!', 'Tout ira bien!'

/ATS