Prix de la Fondation pour Genève remis mercredi à Chappatte

Le dessinateur de presse Patrick Chappatte sera primé mercredi par la Fondation pour Genève. Au cours de la cérémonie au Victoria Hall, différentes personnalités prendront la parole.

La Fondation pour Genève indique sur son site Internet récompenser Patrick Chappatte 'pour sa contribution exceptionnelle au rayonnement de Genève et pour son engagement en faveur de la liberté de presse et d’expression'. La fondation explique que le dessinateur 'a acquis une renommée internationale en publiant ses dessins dans des journaux prestigieux à l’instar du New York Times et de l’International Herald Tribune.' Elle félicite 'son regard critique sur l'actualité, sa capacité à toucher les gens et à les faire réfléchir, transcendent les frontières et les langues'.

Dessins pendant la conférence

Au cours de la cérémonie, une allocution des autorités fédérales et genevoises est prévue. Différentes personnalités témoigneront, dont l’ancienne conseillère fédérale Ruth Dreifuss, Didier Pittet, médecin épidémiologiste et infectiologue genevois, le dessinateur Herrmann, l’ambassadeur de Suisse en Israël Jean Daniel Ruch ou encore le journaliste Darius Rochebin.

Patrick Chappatte, le lauréat, dessinera pendant la conférence. Il livrera aussi un discours, l’occasion 'pour mieux comprendre son métier et revoir ses meilleurs dessins', indique une publication du Temps, journal dont Patrick Chappatte est le dessinateur attitré depuis 1998.

La cérémonie aura lieu mercredi à 18h30 au Victoria Hall et sera retransmise en différé sur Léman Bleu et en direct sur différents sites, dont celui de la fondation. La participation à la cérémonie est possible sur inscription. Le port du masque est obligatoire.

Le Prix de la Fondation pour Genève récompense depuis 1976 des Genevois d’origine ou d’adoption ou encore des institutions qui contribuent au rayonnement de Genève en Suisse et dans le monde, que ce soit dans les domaines scientifiques, politiques, économiques, culturels ou humanitaires.

www.fondationpourgeneve.ch

/ATS