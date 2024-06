Programmation plurielle et engagée au NIFFF à Neuchâtel

Le Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF), qui se déroulera du 5 au 13 juillet, va proposer 124 oeuvres, dont 12 premières mondiales. La sélection sera 'diverse et contrastée'. Asia Argento est l'invitée d'honneur de cette 23e édition.

'Cette année, les récits féministes et écologiques ont dessiné une programmation plurielle et engagée. Ils passent de l’intime au spectaculaire, imposant plus que jamais le cinéma fantastique comme un vecteur crucial pour exprimer les bouleversements sociétaux et politiques qui secouent l’actualité', a déclaré jeudi Pierre-Yves Walder, directeur général et artistique.

Près de la moitié des films de la compétition internationale sont signés par des femmes ou des personnes non-binaires (dont Veronika Franz, Camila Beltrán, Shalini Ushadevi et Jane Schoenbrun). La carte blanche de l'invitée d’honneur, Asia Argento, ainsi que celle de la drag queen suisse Moon reflètent également la diversité et cet engagement, a ajouté le NIFFF.

En 2023, la fréquentation du festival était de 63'000 personnes.

/ATS