Pully Live Festival: Boy George remplacera Patrick Bruel

A la suite de l'annulation des concerts de Patrick Bruel, visé par des enquêtes pour viols, le Pully Live Festival a trouvé une alternative pour sa 2e édition. L'ancienne gloire britannique Boy George et son groupe Culture Club prendront la place du chanteur français.

L'information a été dévoilée sur les ondes de LFM par le directeur général du festival de Pully (VD), Michel Marguerat. La légende de la pop anglaise des années 80 et 90 montera donc sur scène le jeudi 25 juin.

'Je suis très heureux de pouvoir annoncer Boy George et Culture Club', annoncé Michel Marguerat. 'On est très content d'avoir pu mettre tout ça sur pied en trois semaines, pour signer avec cette star. Ça a été compliqué et pour eux et pour nous', affirme-t-il.

Revenant sur l'affaire Bruel, le directeur décrit la situation comme 'un tsunami qui vous arrive un peu en pleine face, avec un déchaînement, avec une vitesse, une rapidité'. En raison d'engagements contractuels et financiers stricts, il était difficile de rompre le contrat unilatéralement.

'Un avant et un après Bruel'

M. Marguerat parle de 'soulagement' lorsque l'artiste français a de lui-même décidé d'annuler sa tournée. 'La réalité économique était très compliquée. Difficile de dire si cela aurait pu être la fin du festival. Mais il aurait fallu vraiment se battre pour pérenniser cet événement', a-t-il confié. Pour lui, il y aura 'un avant et un après Bruel' dans la gestion des risques réputationnels et judiciaires liés aux artistes.

Sur le plan pratique, le Pully Live Festival a déjà indiqué qu'aucun remboursement direct ne sera effectué, mais des solutions d'échange flexibles sont proposées aux festivaliers. Les détenteurs de billets pourront choisir de venir voir et écouter Boy George le jeudi, ou alors d'échanger leur sésame pour la soirée urbaine et électro du vendredi ou pour celle du samedi.

Le chanteur et comédien Patrick Bruel, visé par des enquêtes pour viols, a annoncé vendredi dernier l'annulation de ses concerts prévus dans les festivals entre juin et septembre. Son concert, prévu le 26 juin au Bellarena Indoor Festival à Fribourg, avait lui, déjà été reporté par les organisateurs.

/ATS