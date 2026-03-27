Quartz 2026: « En première ligne » de Petra Volpe meilleur film

Le film 'En première ligne' de Petra Volpe a remporté le Prix du cinéma suisse 2026 dans la ...
Quartz 2026: « En première ligne » de Petra Volpe meilleur film

Quartz 2026:

Photo: KEYSTONE/ANDREAS BECKER

Le film 'En première ligne' de Petra Volpe a remporté le Prix du cinéma suisse 2026 dans la catégorie principale du 'Meilleur film de fiction' vendredi soir à Zurich. Le prix du meilleur documentaire revient à 'I love you, I leave you' de Moris Freiburghaus.

/ATS
 

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