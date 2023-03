Quatre Romands sélectionnés pour le Prix suisse du livre enfant

Cinq livres ont été retenus dans la première sélection du Prix suisse du livre d'enfant et de jeunesse 2023. Deux livres, écrits par des Romands, font un tabac: 'Le Livre bleu' d'Albertine et Germano Zullo et 'Le Colibri' d'Élisa Shua Dusapin et Hélène Becquelin.

'Le Colibri' d'Élisa Shua Dusapin (texte) et Hélène Becquelin (illustration) évoque un déménagement en Nouvelle-Zéalnde que Célestin et un colibri doivent affronter. Le jury estime que 'cette histoire multimédia aborde tout l'univers de l'adolescence avec nuance, tout en laissant une grande place à l'interprétation personnelle'.

Avec 'Le Colibri', l'écrivaine Elisa Shua Dusapin (Prix suisse de littérature 2019 et du National Book Award 2021 pour 'Hiver à Sokcho'), qui a passé une partie de son enfance dans le canton du Jura, signe sa première bande dessinée à l’attention de la jeunesse. La finesse de son écriture dialogue avec l’humour tendre du trait de l’illustratrice valaisanne Hélène Becquelin, la soeur de Mix & Remix, installée à Lausanne.

'Le Colibri' est à l’origine une pièce de théâtre qui a été jouée au Théâtre Am Stram Gram en mai 2022, avec la participation de l’Orchestre de la Suisse Romande.

'Le Livre bleu' d'Albertine (illustration) et Germano Zullo (texte) raconte l'histoire du père de Séraphine qui lui lit son livre préféré à l'heure du coucher. Avec 'Le Livre bleu', Albertine et Germano Zullo rendent un superbe hommage à ce moment privilégié entre parents et enfants qu’est la lecture.

Des livres de toute la Suisse

Lauréate du très prestigieux Prix Andersen en 2020, la dessinatrice genevoise Albertine a dessiné plus d'une vingtaine d'albums jeunesse avec son mari Germano Zullo.

Elanor Burgyan et Giorgio Volpe, Tom Reed ainsi que Niels Blaesi font également partie de cette première sélection.

Les Tessinois Elanor Burgyan (illustration) et Giorgio Volpe (texte) racontent dans 'Il grande alveare' (La grande ruche) l'histoire d'un enfant blaireau qui peut aller au théâtre pour la première fois. 'Des personnages dessinés avec amour, des images mises en perspective de manière variée avec des détails cachés en forme de clin d'œil et un texte bref et poétique permettent de ressentir la fascination du théâtre'.

Avec 'Lea et Finn s'ennuient', le parolier et illustrateur Tom Reed, né en Angleterre, se lance dans un livre sur deux chiens. Ceux-ci s'ennuient, ce qui leur donne finalement les meilleures idées. Le livre se caractérise par une 'mise en page originale' et une 'utilisation originale du média livre'.

Enfin dans 'ABC Suisse', le Lucernois Niels Bläsi (texte et illustration) présente 'avec des moyens graphiques minimaux' la Suisse et ses particularités. Le livre transmet une 'approche décontractée des clichés'.

Le Prix suisse du livre pour l'enfance et la jeunesse, doté de 20'000 francs, sera décerné le 20 mai lors des Journées littéraires de Soleure. Au total, près de 120 livres d'auteurs, d'illustrateurs et d'illustratrices suisses ont été soumis par 75 maisons d'édition cette année.

