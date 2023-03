Récital d'Alexandre Kantorow à La Chaux-de-Fonds

Dans le cadre de son 130e anniversaire, la salle de musique de La Chaux-de-Fonds accueille jeudi à 19h30 le pianiste virtuose Alexandre Kantorow, âgé de 25 ans. Le musicien français, courtisé de toutes parts, y a enregistré un nouveau CD en février.

'Le voici enfin le concert auquel nous songeons depuis si longtemps: le jeune pianiste français Alexandre Kantorow a remporté, en juin 2019, la médaille d’or et le Grand Prix du concours Tchaïkovski, l’un des plus prestigieux concours de musique classique, devenant ainsi le premier Français à atteindre cette haute distinction', ont expliqué les organisateurs.

Le tsar du piano, qui a aussi reçu une Victoire de la musique en 2020, va jouer des morceaux de Brahms, Schubert et Liszt. Le musicien était venu en février à la salle de musique, un endroit réputé dans le monde entier pour son acoustique exceptionnelle, pour y enregistrer son dernier CD.

'C'est rare d'avoir une salle de concerts, grande et faite pour projeter pour un public, et d'avoir autant d'intimité en même temps', avait déclaré Alexandre Kantorow à Keystone-ATS. 'C'est un lieu miraculeux pour l'acoustique. On a ce bon équilibre. Même en étant tout seul dans la salle, on entend le son de manière homogène. On a toutes les possibilités de faire de la bonne musique', a-t-il ajouté.

Alexandre Kantorow apprécie tout particulièrement le piano historique de la salle de musique, qui attire d'ailleurs beaucoup de pianistes. 'Les anciens instruments capturent beaucoup d'âme et de personnalité. Ce piano a des sons chauds et graves. On a la possibilité de jouer beaucoup avec les pédales, qui vont brouiller les sons. On peut ainsi jouer avec la résonance de ceux-ci, ce qui marche particulièrement dans cette salle', a ajouté le Français.

Le pianiste devient un habitué du lieu. Il y était venu enregistrer l'an dernier son précédent album, qui sortira à l'automne. Ce dernier sera suivi d'un autre CD, enregistré en février.

