Refus d'un crédit d'étude pour le Musée des Beaux-Arts de Berne

L'actuel projet de rénovation et d'extension du Musée des Beaux-Arts de Berne est abandonné. Les citoyens du canton de Berne ont refusé dimanche par 51,8%% des votants un crédit d'étude de 15,7 millions de francs.

Refusé par 214'493 voix contre 199'406, ce crédit aurait permis de financer la planification, la procédure d'autorisation et les appels d'offres pour lancer le projet baptisé 'Eiger'. La participation s'est élevée à 56,7%.

La nécessité d'agir rapidement pour rénover le musée n'était pas contestée, mais les arguments des opposants, qui jugeaient la variante retenue trop luxueuse, ont su convaincre une majorité du peuple.

L'institution devra maintenant élaborer un nouveau projet, ce qui prendra du temps. Les contributions privées promises dans le cadre du financement sous forme d'un partenariat public-privé ne valaient que pour le projet actuel et ne sont pas garanties si un nouveau projet se réalise le jour. Chaque année, cette institution accueille quelque 100'000 visiteurs.

/ATS