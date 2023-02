Remo Forrer représentera la Suisse à l'ESC à Liverpool

Remo Forrer représentera la Suisse au Concours Eurovision de la chanson (European Song Contest, ESC) qui se déroule cette année à Liverpool. La demi-finale avec le chanteur alémanique a lieu le 9 mai et la finale le 13 mai.

Remo Forrer, 21 ans, vainqueur de l'émission 'The Voice of Switzerland' en 2020, est originaire du Toggenburg, a indiqué lundi la radio alémanique SRF. On ne connaitra que le 7 mars quelle chanson il interprétera à l'ESC.

La sélection du participant suisse à l'ESC s'est faite par le biais de 100 personnes sélectionnées et d'un jury international de 20 experts.

En 2022, c'est un artiste ukrainien qui a remporté l'ESC. Le Suisse Marius Bear s'était classé 17e. La Grande-Bretagne a pris le relais en tant qu'organisateur de l'édition 2023 en raison de la guerre en Ukraine.

/ATS