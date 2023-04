Renaud Capuçon poursuit son aventure à Lausanne

Renaud Capuçon a prolongé de deux ans son contrat de directeur artistique de l'Orchestre de chambre de Lausanne (OCL). En poste depuis 2021, le célèbre violoniste et chef français restera au moins jusqu'au terme de la saison 2026-2027.

La prolongation de son contrat a été dévoilée lundi en marge de la présentation de la saison 2023/2024, la troisième pour Renaud Capuçon à la tête de l'orchestre lausannois. Une saison durant laquelle le Français dirigera une trentaine de concerts en Suisse et à l'étranger.

Il sera entouré d'artistes prestigieux, à commencer par Martha Argerich qui revient pour la deuxième année consécutive à Lausanne. La légende vivante du piano, 81 ans, ouvrira la saison sous la baguette de Renaud Capuçon les 13 et 14 septembre dans le concerto pour piano de Schumann.

Parmi les autres invités de marque, l'OCL annonce les venues du pianiste Alexandre Kantorow, du flûtiste Emmanuel Pahud, du violoniste Christian Tetzlaff, des cheffes et chefs Eva Ollikainen, Tugan Sokhiev ou Bertrand de Billy. Le Trio Zeliha ainsi que les voix de Marina Viotti, Stéphanie d'Oustrac, Siobhan Stagg et Benjamin Appl résonneront au côté de l'ensemble lausannois.

A Lausanne et ailleurs

En dehors de son fief de la salle Métropole, l'OCL donnera trois concerts au théâtre de Beaulieu, consacrés à la musique baroque et à Jean-Sébastien Bach.

Renaud Capuçon et ses musiciens quitteront aussi Lausanne pour une tournée en Europe avec des concerts à Madrid, Barcelone, Dijon, Aix-en-Provence ou Evian. Ils joueront dans plusieurs festivals d'été ainsi que, pour la première fois, à la Philharmonie de Paris.

En Suisse, l'OCL se produira aux Variations musicales de Tannay (VD), aux Sommets musicaux de Gstaad (BE), à Fribourg, Genève, Martigny (VS) et Bâle, ainsi qu'au KKL de Lucerne.

Concert-enquête

De retour à Lausanne, l'OCL poursuivra sa série des Dominicales, soit sept concerts programmés le dimanche matin avec de jeunes chefs à la baguette.

Pour le jeune public, l'orchestre présentera 'Mystère au concert', un spectacle inspiré des livres à succès des 'Enquêtes de Maëlys'. Un 'concert dont vous êtes les héros' sera également proposé, tout comme un spectacle couplant art lyrique et slam. Quant aux 'Bébés Concerts', ils reviennent avec neuf représentations autour du 'Carnaval des Animaux'.

Cheffe prestigieuse invitée

L'OCL annonce également lundi, mais cette fois pour la saison 2024-2025, une collaboration avec une autre figure du monde classique, la soprano et cheffe d'orchestre Barbara Hannigan. La Canadienne interviendra à Lausanne comme principale cheffe invitée.

Aujourd'hui basée en France, Barbara Hannigan est actuellement principale cheffe invitée de l'Orchestre symphonique de Göteborg en Suède, première artiste invitée de l'Orchestre philharmonique de Radio France et artiste associée au London Symphony Orchestra.

/ATS