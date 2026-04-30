Rénovée, la Fondation Bodmer rouvrira ses portes le 18 septembre

La Fondation Martin Bodmer rouvrira ses portes le 18 septembre après une vaste rénovation de ses bâtiments historiques. Le chantier a permis de moderniser les infrastructures, d'améliorer l’accessibilité et de réduire l’empreinte environnementale du site.

'Le projet arrive à son terme; on voit le bout du tunnel après trois ans de travaux interminables', a déclaré Jacques Berchtold, directeur de la Fondation Martin Bodmer jeudi devant la presse à Cologny (GE). Ils ont été guidés par le souci de moderniser les équipements et de répondre aux normes actuelles, a-t-il poursuivi.

Inaugurés en 1951, les deux pavillons néoclassiques ont fait l’objet d’une rénovation énergétique complète. Le chauffage au fioul a été remplacé par des pompes à chaleur, complétées par des panneaux photovoltaïques. L’isolation des toitures et le remplacement des fenêtres permettent désormais un meilleur confort thermique pour le public et les équipes.

/ATS