Rénovée, la Fondation Bodmer rouvrira ses portes le 18 septembre

La Fondation Martin Bodmer rouvrira ses portes le 18 septembre après une vaste rénovation de ...
Rénovée, la Fondation Bodmer rouvrira ses portes le 18 septembre

Rénovée, la Fondation Bodmer rouvrira ses portes le 18 septembre

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

La Fondation Martin Bodmer rouvrira ses portes le 18 septembre après une vaste rénovation de ses bâtiments historiques. Le chantier a permis de moderniser les infrastructures, d'améliorer l’accessibilité et de réduire l’empreinte environnementale du site.

'Le projet arrive à son terme; on voit le bout du tunnel après trois ans de travaux interminables', a déclaré Jacques Berchtold, directeur de la Fondation Martin Bodmer jeudi devant la presse à Cologny (GE). Ils ont été guidés par le souci de moderniser les équipements et de répondre aux normes actuelles, a-t-il poursuivi.

Inaugurés en 1951, les deux pavillons néoclassiques ont fait l’objet d’une rénovation énergétique complète. Le chauffage au fioul a été remplacé par des pompes à chaleur, complétées par des panneaux photovoltaïques. L’isolation des toitures et le remplacement des fenêtres permettent désormais un meilleur confort thermique pour le public et les équipes.

/ATS
 

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