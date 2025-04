Retour controversé de la soprano russe Anna Netrebko à Zurich

La soprano russe Anna Netrebko, que l'on dit proche de Vladimir Poutine, va se produire à partir de novembre prochain à l'Opéra de Zurich. Le nouveau directeur de l'institution, Matthias Schulz, dit ne pas craindre de réactions négatives.

'Je suis persuadé qu'elle mérite qu'on lui donne cette chance', a déclaré le futur directeur de l'Opéra de Zurich jeudi aux médias, lors de la présentation de la saison 2025/26. Selon lui, il est faux de faire des artistes des boucs émissaires par le simple fait qu'on n'arrive pas à atteindre directement les vrais responsables.

'Protéger les artistes'

'En tant qu'institution culturelle, nous portons la responsabilité de protéger les artistes contre une fausse idéologisation', estime Matthias Schulz, qui entrera en fonctions le 1er août. 'Je me suis entretenu avec elle personnellement à ce sujet avant de l'engager.' A Zurich, Anna Netrebko doit interpréter Donna Leonora dans l'opéra 'La Force du destin', de Giuseppe Verdi, à partir du 2 novembre.

Ces dernières années, Anna Netrepko ne s'est produite que sur des scènes de pays soutenant l'Ukraine, souligne le directeur de l'Opéra de Zurich. Elle n'a plus chanté en Russie. 'C'est pourquoi, nous nous réjouissons que l'on puisse à nouveau l'écouter en Suisse.' La soprano est aussi remontée sur scène à Berlin, Milan et Londres, notamment, non sans manifestations de protestation toutefois.

Annulations en série depuis 2022

Après l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes, en février 2022, la chanteuse a été critiquée. Plusieurs concerts et représentations d'opéras, auxquels elle aurait dû prendre part, ont été annulés aux Etats-Unis et dans d'autres pays occidentaux.

En Suisse non plus, la soprano russe n'était plus la bienvenue. En juin dernier, un concert de sa part au KKL de Lucerne a été annulé sur demande des autorités politiques qui craignaient des troubles à l'ordre public en réaction à sa présence. La Conférence internationale de paix en Ukraine avait lieu le même mois non loin de là, au Bürgenstock (NW).

Avec les séparatistes pro-russes en 2014

Anna Netrebko vit à Vienne. En 2014, année de l'invasion de la Crimée par l'armée russe, elle a célébré son 50e anniversaire au Kremlin. La même année, elle s'est présentée aux médias avec un chef séparatiste pro-russe et un drapeau de la Nouvelle-Russie, une colonie de l'ancien Empire russe, qui couvrait, à la fin du 18e siècle, une grande partie de l'Ukraine actuelle.

D'après ses managers, l'artiste a fait plusieurs déclarations, dans lesquelles 'elle s'oppose à la guerre et appelle à la paix en Ukraine'. A plusieurs reprises, elle a pris ses distances, par écrit, avec Vladimir Poutine.

