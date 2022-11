Retour d'une St-Nicolas traditionnelle à Fribourg au début décembre

La Saint-Nicolas opérera son grand retour à Fribourg du 2 au 4 décembre, après deux années de crise sanitaire. La manifestation-phare du chef-lieu cantonal devrait attirer à nouveau plus de 25'000 personnes, venues honorer le Saint Patron de la cité.

L'édition 2022 constituera le retour à la normale d'un événement cher aux Fribourgeois. La hotte de l'évêque de Myre comprendra à nouveau un riche contenu, ont annoncé les organisateurs. La manifestation commencera le vendredi avec une soirée d’ouverture à l’église Saint-Michel, précise le communiqué de la Ville de Fribourg.

La journée de samedi sera marquée par le traditionnel marché dans le quartier du Bourg ainsi que celui des artisans dans la cour du Collège Saint-Michel. Diverses animations figureront au menu: tours à dos d’âne, grimages, atelier lanternes, contes ou encore visites historiques du collège, entre autres.

Cortège et discours

Sans oublier les 'Rendez-vous musicaux', avec une vingtaine de chœurs qui se succéderont, le samedi de 9 à 16h00, à l’église des Cordeliers mais aussi au Temple, à la rue de Romont. Point d’orgue de la journée: le traditionnel cortège qui s’ébranlera, dès 17h00, à la nuit tombée, du collège en direction de la cathédrale.

C'est au balcon de celle-ci que le Saint Patron de la cité prononcera son fameux discours, moment fort retransmis en direct sur La Télé et la page Facebook de la manifestation. Le dimanche sera réservé à la journée des familles, avec de multiples activités pour petits et grands à la bibliothèque MEMO et dans le quartier du Bourg.

A noter que les habitants de la région pourront utiliser gratuitement les transports publics dans les zones 10 et 11 toute la journée de samedi. La Ville et l'Agglomération de Fribourg offrent les trajets, afin de favoriser l'utilisation du bus, sachant que la St-Nicolas attire un nombreux public en ville.

/ATS