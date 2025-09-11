Retour de la prestigieuse collection Planque en terres vaudoises

La prestigieuse collection de la Fondation Planque, l'une des plus remarquables collections privées d'art moderne en Europe, est de retour en terres vaudoises. Les quelque 300 tableaux, dessins et sculptures du 20e siècle sont désormais déposés au Musée Jenisch Vevey.

La Ville de Vevey, l'Etat de Vaud, le Musée Jenisch Vevey et la Fondation Jean et Suzanne Planque ont annoncé vendredi en fin de matinée, depuis le musée veveysan, ce grand retour de la collection dans le canton de Vaud, quinze ans après son départ pour la France.

En septembre 2010, la Fondation Planque tournait le dos à Lausanne, après l'échec dans les urnes fin 2008 du projet de musée vaudois des Beaux-Arts à Bellerive, au bord du lac, et les incertitudes du projet à la gare.

Après avoir reçu plusieurs propositions d'accueil, elle disait oui au Musée Granet à Aix-en-Provence, la ville de Cézanne, peintre que le collectionneur vaudois Jean Planque (1910-1998) admirait. L'accord passé avec la fondation prévoyait alors un 'bail' de quinze ans.

Désormais de retour en Suisse, les oeuvres de la collection seront visibles dès l'automne 2026 à l'occasion d'une exposition inaugurale au Musée Jenisch. 'Je ne doute pas un instant que Jean Planque se réjouirait de ce choix du Musée Jenisch dont il me disait lors d'une visite en 1995 aimer les collections, les espaces et la lumière', a commenté Florian Rodari, président de la Fondation Jean et Suzanne Planque.

Ami de Cézanne, Picasso et Dubuffet

Les oeuvres réunies par Jean Planque, qui a travaillé quinze ans à la galerie Beyeler à Bâle et qui était notamment ami de Cézanne, Picasso et Dubuffet, abondent de signatures célèbres: outre les trois derniers mentionnés, on retrouve aussi Van Gogh, Gauguin, Monet, Klee, Degas, Léger, de Staël, Bonnard, Aloïse ou Soutter.

L'ensemble des gravures de la Fondation Jean et Suzanne Planque était déjà déposé dans le musée veveysan. La fondation a été créée en 1997, une année avant le décès du collectionneur et marchand d'art, afin de sauvegarder cet ensemble d'oeuvres d'art.

Après une première présentation publique en 2001 à la Fondation de l'Hermitage à Lausanne, la collection avait ensuite entamé une tournée européenne, passant par Winterthour (Kunstmuseum), puis Marseille, Barcelone, Paris et Milan. Elle aura beaucoup voyagé pendant dix ans. D'où l'idée de la laisser reposer dans un musée.

Au pied de la Sainte-Victoire

Naissance dans une famille de paysans, enfance pauvre et difficile dans la campagne vaudoise, études lacunaires: Jean Planque n'était pas destiné à devenir un grand collectionneur d'art contemporain. Et pourtant, à 19 ans, il tombe en arrêt devant une toile de Cézanne dans une galerie d'art à Lausanne. C'est un choc et il se met à peindre.

Comme il savait qu'il ne deviendrait pas un grand peintre, il devient collectionneur. Il sacrifiera sa vie à la peinture et à sa collection, sans pour autant abandonner son activité d'artiste peintre, que ce soit dans la région d'Aix-en-Provence, à Morges ou à La Sarraz. Son fonds est constitué de quelque 1700 pièces.

Cézanne aura été 'le maître absolu' de Jean Planque. Pour s'en rapprocher, il a même vécu de 1947 à 1952 près d'Aix-en-Provence, dans un petit cabanon au pied de la montagne Sainte-Victoire.

