Rétrospective Gilbert & George à la Kunsthalle à Zurich

La Kunsthalle à Zurich présente une rétrospective consacrée au couple d'artistes Gilbert & George. L'exposition est visible du 22 février au 10 mai.

Gilbert Prousch, né en 1943, et George Passmore, né en 1942, se sont rencontrés en 1967 à la St Martins School of Art à Londres. Ils se considèrent comme des 'sculptures vivantes' et affirment que tout ce qu'ils font, qu'il s'agisse de leur vie quotidienne ou de leurs performances, est de l'art.

Les deux artistes sont surtout connus pour leurs photomontages de grand format aux couleurs très vives qui ressemblent à des vitraux. Ils se représentent souvent dans leurs oeuvres.

L'exposition 'The Great Exhibition 1971-2016' a déjà été présentée à Arles, Stockholm et Oslo. Après Zurich, elle prendra le chemin de Reykjavik.

