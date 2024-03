Rétrospective Kiki Kogelnik au Kunsthaus de Zurich

Le Kunsthaus de Zurich présente de vendredi jusqu'au 14 juillet la première rétrospective en Suisse de l'artiste autrichienne Kiki Kogelnik (1935-1997). Près de 150 oeuvres sont exposées.

Kiki Kogelnik est 'l'une des artistes phares du pop art européen'. 'Elle était en avance sur son temps. Elle disait que les femmes devaient se comporter en samouraïs', a indiqué jeudi le Kunsthaus.

Après une période expressionniste, l'artiste autrichienne a expérimenté les techniques du collage et de l'airbrush, de nouveaux matériaux comme le vinyle et des matériaux traditionnels comme la céramique. Elle a su anticiper des thèmes plus que jamais d'actualité comme les questions de genre et d'identité sexuelle, souligne le musée.

Les oeuvres exposées à Zurich couvrent quatre décennies de production artistique. On peut notamment y admirer de très grands formats, des oeuvres en verre et en céramique et des silhouettes taillées dans des pièces de vinyle suspendues à des cintres appelés 'Hangings'.

La rétrospective a été réalisée par le Kunstforum de Vienne en coopération avec le Kunsthaus de Zurich, le Kunstmuseum Brandts à Odense (Danemark) et la Fondation Kiki Kogelnik de New York.

/ATS