Sculptures de Louise Bourgeois au Musée Kirchner à Davos (GR)

Le Musée Kirchner, à Davos (GR), présente à partir de dimanche trois sculptures de Louise Bourgeois. La pièce principale, 'Eye Benches II', est exposée dans le parc. Elle est constituée de deux grands yeux taillés dans le granit noir qui servent aussi de bancs.

Louise Bourgeois (1911-2010) est une artiste majeure du 20e siècle. Née à Paris, elle s'est installée en 1938 à New York. Elle s'est d'abord fait connaître pour ses peintures et ses gravures avant de se lancer dans la sculpture.

En plus d''Eye Benches II', deux autres sculptures sont exposées à l'intérieur du musée. Il s'agit d'oeuvres en aluminium, 'The Mirror' et 'Fountain Couple'. Les trois sculptures, visibles jusqu'au 25 septembre, datent des années 1990, a indiqué vendredi le Musée Kirchner.

Les oeuvres les plus connues de Louise Bourgeois sont ses araignées géantes appelées 'Maman' qui sont exposées un peu partout dans le monde. En 2022 à Art Basel, une de ces araignées a été vendue pour 40 millions de dollars. Cette année, une version plus petite, 'Spider IV', a changé de propriétaire pour 22,5 millions de dollars.

