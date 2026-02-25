Sergei Loznitsa, invité spécial 2026 de Visions du Réel

Le cinéaste ukrainien Sergei Loznitsa sera l’invité spécial de la 57e édition du Festival Visions du Réel prévu du 17 au 26 avril à Nyon (VD). Au programme, une rétrospective sélectionnée de son œuvre documentaire et une masterclass qu'il donnera le 18 avril.

Avant de devenir une figure clé du paysage cinématographique contemporain, Sergei Loznitsa, diplômé en ingénierie et mathématiques, a travaillé comme scientifique spécialisé dans l’intelligence artificielle à l’Institut de cybernétique de Kyiv. Il s’est formé dans le cinéma au moment de l’effondrement de l’URSS et compte aujourd’hui à son actif 28 longs métrages documentaires et cinq films de fiction.

Ses œuvres déploient une vision aussi percutante que fascinante de l’ère postsoviétique et témoignent d’une approche analytique et critique de l’histoire. Dénués de tout commentaire, ses documentaires en images brutes, principalement en plans fixes, s'attachent autant à observer l’actualité brûlante que les traumatismes du passé.

Chroniques ukrainiennes

Trois de ses films prennent à ce titre le pouls de la situation politique ukrainienne. Avec Maïdan (2014), présenté en séance spéciale au Festival de Cannes, Sergei Loznitsa chronique les manifestations qui ont déclenché la révolution ukrainienne, sans autre héros que la communauté politique en train de se construire.

Dans Donbass (2018), dont le scénario a été écrit en s’appuyant sur des vidéos amateurs trouvées sur YouTube, le cinéaste met en scène la prise de pouvoir dans la région du Donbass par des milices russophones entrées en conflit avec l’armée ukrainienne.

Enfin, avec The Invasion (2024), Sergei Loznitsa poursuit ses chroniques ukrainiennes et réalise un film sur la lutte de son pays contre l’invasion russe. Tourné sur une période de deux ans, le film dépeint la vie des civils sur l’ensemble du territoire ukrainien et saisit la capacité du peuple à faire face à la guerre d’agression russe.

L’œuvre de Sergei Loznitsa se caractérise aussi par plusieurs films de 'remontage', fabriqués à partir de matériaux préexistants. Ses films ont été sélectionnés dans les plus grands festivals et ont été salués à la fois par la critique et par le public.

Le programme complet de Visions du Réel sera annoncé le 25 mars.

/ATS