« Sorcière » crée l'engouement avec dix dates à guichets fermés

Le duo Aliose présente en mai un spectacle musical à Montreux (VD) inspiré par les récits des chasses aux sorcières dans le canton. Quinze chansons originales plongent le public dans le procès de Louise, accusée de sorcellerie au 17e siècle.

Trois mois avant sa première, le spectacle musical 'Sorcière', qui sera joué dans le temple St-Vincent à Montreux, a déjà écoulé deux tiers de ses entrées. Les dix premières représentations en mai affichent complet et la troupe a d'ores et déjà annoncé dix dates supplémentaires entre août et septembre.

'On est très touché que le public soit au rendez-vous pour une production originale 100% suisse', a déclaré à Keystone-ATS Alizé Oswald du groupe Aliose, qui incarne le personnage principal. Selon elle, la thématique de la chasse aux sorcières parle à beaucoup de monde.

/ATS