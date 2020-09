Sorties culturelles: un tiers des Suisses attendent la fin du Covid

Un tiers de la population préfère attendre que la crise du coronavirus soit complètement terminée avant de reprendre les sorties culturelles, selon une enquête mandatée par la Confédération et les cantons. Début juin, seuls un quart des Suisses étaient de cet avis.

La volonté de reprendre ces sorties a diminué et le public se montre 'plus réticent', note dans un communiqué mardi l'Office fédéral de la culture (OFC). Avec la Conférence des délégués cantonaux aux affaires culturelles (CDAC), elle avait mandaté l'agence 'L'Oeil du Public' pour ces deux études réalisées sur la base d'échantillons représentatifs de la population, menées début juin et fin août.

Il y a presque quatre mois, 24% des personnes interrogées se disaient prêtes à visiter des institutions et à participer à des manifestations culturelles 'sans crainte particulière'. A la fin du mois dernier, cette proportion est tombée à 18%, souligne l'OFC.

Par ailleurs, 42% des sondés ne pensent pas reprendre les visites culturelles avant 2021. Lors de la première enquête, ce chiffre n'était que de 22%.

Soutien au masque

Les réponses varient également en fonction du type d'offre: alors que 36% des personnes interrogées n'ont pas l'intention de visiter un musée ou une exposition avant 2021, 43% d'entre elles ne sont pas prêtes à retourner 'voir un spectacle (concert, théâtre, opéra, danse, cirque, etc.)'.

Les mesures sanitaires sur les lieux culturels sont quant à elles davantage soutenues qu'au début du mois de juin. Alors que seuls 36% de la population étaient favorables au port obligatoire du masque dans les lieux clos avant l'été, le chiffre monte désormais à 65%.

De même pour l'acceptation de l'enregistrement des spectateurs sur une liste de présence, qui a connu 'une augmentation significative', passant de 25 à 43%. A noter également que ces mesures rencontrent une plus grande approbation parmi la génération plus âgée, même si elles suscitent un écho favorable chez les jeunes.

/ATS