Springsteen annonce la sortie d'un coffret de chansons inédites

La légende américaine du rock Bruce Springsteen a annoncé jeudi la sortie prévue en juin d'un coffret de sept albums regroupant 83 chansons inédites.

'Tracks II: The Lost Albums' doit sortir le 27 juin et sera composé d'albums complets enregistrés entre 1983 et 2018, 'pour certains ayant même été mixés et jamais publiés', a annoncé Bruce Springsteen dans un communiqué sur son site internet.

'Cela fait des années maintenant que je joue ces morceaux pour moi-même et souvent pour des amis proches. Je suis heureux que vous ayez enfin l'occasion de les écouter. J'espère qu'ils vous plairont', a écrit le chanteur de 75 ans.

Dans une vidéo accompagnant cette annonce, il raconte avoir profité de la pandémie du Covid-19 pour mettre la dernière main à tout ce qui lui restait 'dans (s)es tiroirs'. Cet album sera diffusé par Sony, qui a racheté son catalogue en 2021.

Son dernier album studio remonte à 2022, des reprises de classiques de groupes comme les Four Tops ou les Supremes, intitulé 'Only the Strong Survive'. Bruce Springsteen sera en tournée européenne à partir du 14 mai.

/ATS