Street dance: Sheila Silva représente la Suisse à Los Angeles

Pour la première fois, une femme va représenter la Suisse à la finale mondiale de street dance. Sheila Silva, 31 ans, de Villeneuve (VD) défendra les couleurs helvétiques le 11 octobre à Los Angeles.

Sa victoire marque un tournant. Jamais une femme n’avait représenté la Suisse dans cette compétition de danse urbaine d’envergure mondiale. 'Ce n’est pas une pression, mais une fierté', insiste Sheila Silva auprès de Keystone-ATS.

Dimanche 31 août, le verdict est tombé à Zurich, dans la salle du Kaufleuten pleine à craquer. Après quatre duels serrés, face aux meilleurs street danseurs de Suisse, c’est la jeune femme de Villeneuve (VD), qui remporte la finale nationale du Red Bull Dance Your Style 2025.

'Je viens de reprendre la danse après six ans de pause. Cette victoire, je ne l’attendais pas', raconte la danseuse, d’origine portugaise. Formée dès l’enfance avec Mamadou Kalombo alias Mams à Vevey, elle a exploré de nombreux styles: hip-hop new style, house, dancehall, afrobeat. 'Tous nourrissent ma danse aujourd’hui', dit-elle.

Battles en Suisse et à l’étranger

Jusqu’en 2019, Sheila Silva enchaîne scènes et battles en Suisse et à l’étranger. Puis elle fait une pause, se consacre à son travail en garderie, sans jamais cesser de danser en privé. 'Revenir n’a pas été simple. Il faut retrouver sa place, réapprendre à croire en soi.'

La scène urbaine suisse, encore discrète, évolue. 'C’est un petit monde, mais avec une belle énergie', note-t-elle. Pour progresser, elle s’est formée à l’international: workshops à New York, battles en France, au Portugal et en Espagne. 'C’est en croisant les cultures que la danse urbaine prend tout son sens.'

À Los Angeles, elle peaufine son show avec l’équipe Red Bull. Avant de s'envoler, elle a continué de s’entraîner avec Mams, ancien finaliste mondial, et Girl StreetBuck, spécialiste du krump, avec qui elle danse depuis ses débuts.

Sheila Silva espère aussi inspirer la relève. 'Ne vous limitez pas. Choisissez bien votre entourage, et croyez en vous.' Et de rappeler: 'La street dance, ce n’est pas juste des mouvements. C’est une culture, une histoire.'

Son avenir ? 'Je veux vivre cette aventure à fond. La suite, on verra'. Mais une chose est sûre: la danse fera toujours partie de sa vie.

/ATS