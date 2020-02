Suisse: des dizaines de manifestations passent à la trappe

Le couperet est tombé vendredi alors que l'on annonce d'une douzaine de personnes infectées par le Covid-19: toutes les manifestations rassemblant plus de 1000 personnes sont annulées. Tour d'horizon de Suisse.

Les événements rassemblant au moins mille personnes sont interdits au moins jusqu'au 15 mars. Les carnavals, les concerts, les foires commerciales comme les rencontres sportives dans les grandes enceintes sont annulés ou se joueront à huis clos.

Cette mesure inédite dans l'histoire récente de la Suisse s'applique aussi aux rassemblements religieux. Ainsi, la messe historique qui devait avoir lieu samedi à la cathédrale Saint-Pierre de Genève est reportée au 30 mai, fait savoir l'Eglise catholique romaine de Genève sur son site internet. Il s'agissait de la première messe catholique dans la Cathédrale de la 'Rome protestante' depuis 1536.

Salon de l'auto à la trappe

Evénement phare au bout du lac, le Salon international de l'automobile de Genève, dont la 90e édition devait se tenir du 5 au 15 mars, a été aussi supprimé. Jusqu'au bout, les organisateurs ont lutté alors que de nombreux salons jetaient déjà l'éponge les jours précédents.

L'année dernière, le salon de l'auto avait attiré près de 602'000 visiteurs. Les retombées économiques directes et indirectes liées au Salon se situent dans la fourchette des 200 à 250 millions, selon le directeur général Olivier Rihs. Les billets seront remboursés.

A ce propos, la protection alémanique des consommateurs demande aux organisateurs d'être corrects avec leur public. Et donc, dans la mesure du possible, de les rembourser.

Le groupe MCH renonce à la foire horlogère et joaillière Baselworld. Le groupe rhénan doit également reporter l'organisation des événements Giardina à Zurich et Habitat-Jardin à Lausanne, planifiés initialement en mars.

Le carnaval de Bâle biffé

Le carnaval de Bâle, l'un des plus importants de Suisse, est tout simplement biffé. Les Brandons de Payerne, qui figurent parmi les plus anciens carnavals de Suisse et qui attendaient près de 17'000 personnes pour le cortège de cette 125e édition, sont rayés de la carte.

A Berne, le carnaval n'aura duré qu'une journée avant d'être interdit: il avait commencé jeudi soir avec la libération de l'ours. Zurich, Bienne, Glaris et Langenthal devront suivre le mouvement. Le carnaval de Moutier, compte tenu de sa petite taille, est maintenu.

Concerts annulés

Les différentes marches des femmes pour la Journée du 8 mars sont aussi sur la sellette tandis que les amateurs de spectacle devront se faire une raison. Le spectacle de l'humoriste suisse Marina Rollman, qui cartonne à Paris et qui se produit au Théâtre du Léman à Genève est annulé vendredi soir.

Les représentations de l'humoriste Jérémy Ferrari au Métropole à Lausanne et au Théâtre du Léman la semaine prochaine connaissent le même sort. A Montreux, à l'Auditorium Stravinski, deux concerts sont supprimés: I Muvrini ce dimanche et Maxime Le Forestier la semaine prochaine.

Le sort du spectacle au Grand Théâtre à Genève est scellé. La représentation des Huguenots aura bien lieu vendredi soir, vient de décider la Ville de Genève, 'avec un public qui ne dépassera pas les mille personnes.'

Choucroute du FC Sion reportée

Côté sport, tous les matches de football de Super League et Challenge League sont reportés. Et le hockey est touché dès vendredi soir: des rencontres se joueront vendredi et samedi à huis clos. Pour la suite du programme et les play-off, les clubs et la fédération vont en parler lundi.

La traditionnelle choucroute géante du patron du FC Sion Christian Constantin est reportée, a-t-il indiqué sur les réseaux sociaux. Celle-ci devait se tenir le 14 mars au CERM de Martigny. L'an dernier, l'acteur français Gérard Depardieu avait fait son show avec le Valaisan devant près de 7500 personnes.

Le ciel continue lui aussi d'être chamboulé: Easyjet espace la fréquence des liaisons entre la Suisse et l'Italie. La compagnie orange allégera ainsi du 13 au 31 mars ses rotations au départ de Genève à destination de Venise et Naples, entre Zurich et Naples ainsi qu'entre Bâle et Venise, détaille la compagnie aérienne dans une prise de position.

