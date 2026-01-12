Swissperform: prix de la meilleure interprétation pour Irène Jacob

Le prix de la meilleure interprétation Swissperform est attribué à l’actrice franco-suisse ...
Photo: KEYSTONE/EPA ANSA/FABIO FRUSTACI

Le prix de la meilleure interprétation Swissperform est attribué à l’actrice franco-suisse Irène Jacob, pour son rôle de la commissaire Josèphe Brunner dans la série 'Intraçables', une coproduction RTS et TF1. Trois autres actrices et acteur sont primés.

Dans 'Intraçables', on suit l’ancienne journaliste Giulia Conforti qui, après la mort de son mari, travaille comme chauffeuse de taxi à Genève, lit-on dans un communiqué des Journées de Soleure mardi. Lorsqu’elle commence à enquêter sur les circonstances de l'accident qui a tué son mari, elle devient la cible d’un hacker et se trouve confrontée aux dérives de la surveillance numérique.

Le prix du meilleur acteur dans un second rôle revient à l'acteur bernois Max Hubacher pour son interprétation du responsable de sécurité dans la série 'The Deal' du Lausannois Jean-Stéphane Bron, une coproduction de la RTS et d'Arte.

/ATS
 

