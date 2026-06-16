Taylor Swift décroche un 15e numéro un au Billboard Hot 100

La star américaine de la pop Taylor Swift a pris la tête du classement Billboard Hot 100 avec ...
Taylor Swift décroche un 15e numéro un au Billboard Hot 100

Taylor Swift décroche un 15e numéro un au Billboard Hot 100

Photo: KEYSTONE/AP/Evan Agostini

La star américaine de la pop Taylor Swift a pris la tête du classement Billboard Hot 100 avec la chanson 'I Knew It, I Knew You', tirée de la bande originale de Toy Story 5. La chanteuse atteint ainsi pour la 15e fois la première place de ce classement.

Avec ce nouveau succès, Taylor Swift occupe désormais la troisième place des artistes comptant le plus de numéros un au Billboard Hot 100. Elle est devancée par The Beatles (20 titres classés numéro un) et Mariah Carey (19). Elle dépasse en revanche Rihanna et Drake, qui avaient chacun atteint la première place à 14 reprises.

/ATS
 

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