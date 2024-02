Tintin a attiré 80'000 personnes à Beaulieu-Lausanne

L'exposition 'Tintin, l'aventure immersive' a attiré plus de 80'000 personnes en quatre mois à Lausanne. Cette plongée dans l'univers d'Hergé, en images numériques XXL et en musique, fermera ses portes dimanche.

L'événement a attiré des spectateurs venus de toute la Suisse romande, mais également de Suisse alémanique et de France. 'Le public a plébiscité cette expérience immersive donnant vie aux personnages emblématiques créés par Hergé', explique vendredi l'organisateur Opus One.

Pas moins de 2500 images des albums de Tintin ont été projetées sur 2500 m2 de surface sur les murs et le sol d'une halle du Palais de Beaulieu. L'installation avait nécessité trois semaines de montage.

L'exposition est le fruit d'une collaboration entre Tintinimaginatio, qui détient les droits de l'oeuvre d'Hergé, et Culturespaces, pionnier dans la création d'expositions immersives. Il y a un an, l'exposition immersive Viva Kahlo, consacrée à Frida Kahlo, avait attiré plus de 75'000 visiteurs. Opus One annonce d'ores et déjà un nouveau rendez-vous pour cet automne.

