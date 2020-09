Tournée transalpine pour F. von Arx et son violon tricentenaire

Jusqu'au 19 septembre, le violoniste Fabrizio von Arx effectue une tournée dans les Alpes suisses et italiennes à l'occasion du tricentenaire du stradivarius 'The Angel'. Le voyage passe par le Valais et les Grisons pour s'achever à Crémone (I).

Pendant 14 jours, le violoniste virtuose suisse et italien Fabrizio von Arx donne sept concerts gratuits dans des lieux parfois insolites, annoncent les organisateurs dans leur communiqué. Selon les étapes, il sera accompagné de musiciens, de danseurs ou de conférenciers, afin de présenter toutes les facettes de cet instrument exceptionnel.

Après avoir débuté sa tournée samedi dernier à Genève, le musicien sera notamment jeudi en Valais à Saint-Luc pour un concert baroque avec le claveciniste Paolo Cors, puis samedi à la Fondation Opale à Lens avec les deux danseurs principaux du Béjart Ballet Lausanne. Suivra Saas Fee lundi avec la violoncelliste Nadège Rochat.

Son périple musical se poursuivra dans les Grisons, à Saas-Fee et Sils Maria, puis à Laveno Mombello en Italie. Il s'achèvera à Crémone, où l'instrument a été créé en 1720 par le célèbre luthier Antonio Stradivari, pendant son âge d'or.

Béni en 2018

Le violon 'The Angel', ex-Madrileno, doit son ancien nom à la capitale espagnole où vivait l'un de ses propriétaires. Longtemps disparu, il a ressurgi à la fin des années 1950. Depuis, le précieux objet, dont le vernis est encore intact et le bois d'une incroyable beauté, a changé de foyer à huit reprises. Il aurait notamment séduit l'épouse du président américain Benjamin Franklin, Deborah Read.

'The Angel' qui vaut huit millions de francs suisses est arrivé à Genève en 2017. Son propriétaire actuel, la société Stradivarius Art & Sound SA est détenue par l'entrepreneur genevois Olivier Plan et par Fabrizio von Arx. Ils se sont fixés comme objectif d'en faire un instrument de paix, mais aussi de démocratiser l’univers de la musique classique.

A noter que le violon a été béni en 2018 par le cardinal Ravasi dans la basilique saint-Marc à Venise. A cette occasion, il a été renommé 'The Angel'.

https://musika-agence.ch/stradalpes

/ATS