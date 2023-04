« Transatlantique »: deux Lausannoises ont réalisé quatre épisodes

'Transatlantique', d'Anna Winger, la cinéaste américaine installée à Berlin, à qui l'on doit la série 'Unorthodox', sort le 7 avril sur Netflix. Les deux Lausannoises Stéphanie Chuat et Véronique Reymond ont réalisé quatre épisodes sur sept de cette mini-série.

Varian Fry, un jeune journaliste américain, arrive à Marseille en 1940 dans une France occupée avec une liste de noms dans la poche de personnes qui cherchent à fuir les nazis dans une Europe en guerre. Parmi eux les philosophes Hannah Arendt et Walter Benjamin, l'écrivain surréaliste André Breton et les peintres Max Ernst et Marc Chagall.

Inspiré de faits réels, la mini-série s'appuie sur le roman de Julie Orringer 'The Flight Portfolio' (2019). Il relate l'histoire de la résistante juive Lisa Fittko (la Suissesse Deleila Piasko), du correspondant américain à l'étranger Varian Fry (Cory Michael Smith) et de l'héritière millionnaire Mary Jayne Gold (Gillian Jacobs). Membres de l'organisation humanitaire 'Emergency Rescue Committee' (ERC), ils vont réussir à sauver près de 2000 personnes.

Effet miroir

Cette série résone fortement avec l'époque actuelle. 'Le tournage a débuté le 21 février 2022, trois jours avant le début de la guerre en Ukraine', a dit Stéphanie Chuat à Keystone-ATS dans le lobby d'un hôtel à Lausanne.

Les premiers épisodes ont été dévoilés en soirée de clôture à Séries Mania à Lille le 24 mars. Et les deux réalisatrices rentrent à peine de Berlin où le lancement de la série vient d'être célébré par Netflix dans un cinéma.

Stéphanie Chuat et Véronique Reymond continuent leur parcours hors normes après avoir reçu cinq Quartz pour 'Petite soeur' en 2021. C'est justement grâce à ce film tourné en partie à Berlin avec des acteurs allemands - Nina Hoss, Lars Eidinger - qu'Anna Winger a repéré le travail des deux Suissesses.

Cette collaboration entre les réalisatrices et la créatrice de série Anna Winger n'a rien donc à voir avec la Lex Netflix - acceptée en Suisse en mai 2022, elle incite les plateformes à investir dans le cinéma suisse et entrera en vigueur en 2024. 'Transatlantique' est produit sous l’égide de Netflix Allemagne.

Si les deux femmes ont déjà réalisé des séries en Suisse, c'est la première fois qu'elles travaillent sur un récit historique et non un texte original qu'elles ont écrit elles-mêmes.

Au cœur du roman et de la série se trouve une question morale: Comment évaluer les vies humaines? Qui faut-il sauver? La vie d'un grand artiste a-t-elle plus de valeur que celle d'un être humain ordinaire?

Trouver le ton juste

Un des enjeux a été de 'trouver le ton juste', a relevé Véronique Reymond, entre gravité et légèreté. C'est le genre de la 'screwball comedy', qui se réfère à la manière dont les comédies romantiques étaient réalisées à Hollywood entre 1934 et 1942, qui a été choisi: 'To Be or Not to Be' (1942) d'Ernst Lubitsch en est un des exemples.

Grâce à la 'machine' Netflix, les deux Lausannoises ont disposé d'une grande force de frappe en travaillant avec près de 200 personnes pendant huit mois, dont deux actrices suisses, Deleila Piasko et Rafaela Nicolay. Le coeur de l'équipe artistique était formé des mêmes personnes que celle d''Unorthodox'. Dans cette mini-série à succès, on suit Esty, 19 ans, à peine mariée, qui fuit sa famille juive hassidique new-yorkaise pour rejoindre Berlin.

L'autrice des deux séries Anna Winger explique dans le dossier de presse: 'Lorsque j'ai grandi aux Etats-Unis, mes parents étaient professeurs. Plusieurs de leurs collègues sont arrivés comme réfugiés pendant la Seconde Guerre mondiale.'

'Leurs histoires pour quitter l'Europe étaient incroyables et faisaient l'objet de légendes locales - certains avec le Kindertransport, d'autres via Shanghai, d'autres encore par le Japon - et quelques-uns avaient été aidés par Varian Fry. Deux d'entre eux avaient même travaillé avec lui à Marseille: l'économiste Albert Hirschman et Lisa Fittko.'

Afflux de réfugiés en 2015

Anna Winger vit maintenant depuis plus de 20 ans à Berlin. 'Après l'afflux de réfugiés de Syrie et d'Afghanistan en Allemagne en 2015 qui a touché toutes nos vies ici si profondément, je me suis souvenu de la légende du Comité de secours d'urgence.' C'est alors qu'elle a pris une option sur le roman de Julie Orringer et a commencé à travailler sur ce qui allait devenir 'Transatlantique'.

Le système d'algorithmes de la plateforme va proposer 'Transatlantique' à tous ceux qui ont vu 'Unorthodox'. Un coup de pouce phénoménal, dont on attend avec impatience de voir l'impact.

