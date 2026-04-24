Trump évacué après des tirs à un dîner auquel il participait

Le président américain Donald Trump a été évacué samedi soir du dîner des correspondants de ...
Trump évacué après des tirs à un dîner auquel il participait

Trump évacué après des tirs à un dîner auquel il participait

Photo: KEYSTONE/AP/Mark Schiefelbein

Le président américain Donald Trump a été évacué samedi soir du dîner des correspondants de la Maison Blanche où des tirs ont été entendus. Un tireur présumé a été arrêté, selon des responsables de la sécurité et des journalistes de l'AFP.

Plusieurs centaines de personnes assistaient à cet événement annuel dans un grand hôtel de Washington, dont la Première Dame Melania Trump et le cabinet du président, de même que les correspondants de la Maison Blanche.

Après plusieurs dizaines de minutes de confusion, le dîner devrait toutefois se poursuivre, rapporte la presse américaine.

/ATS
 

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