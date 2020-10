Twitter victime d'une panne mondiale, enquête en cours

Twitter cherchait à résoudre une panne mondiale jeudi vers 22h25 GMT (00h25 vendredi en Suisse). Les deux derniers jours ont été mouvementés pour le réseau social empêtré dans sa gestion controversée d'un article politique aux Etats-Unis.

'Nous savons que les gens ont des problèmes pour tweeter et utiliser Twitter. Nous cherchons à résoudre ce problème le plus rapidement possible', a confirmé à l'AFP un porte-parole du groupe californien.

'Un problème est survenu, mais ne vous inquiétez pas. Réessayez', indiquait le réseau à plusieurs utilisateurs.

Sur le site Downdetector, des signalements d'utilisateurs empêchés de se servir de la plateforme arrivaient de partout dans le monde, et plus particulièrement de la côte Est des Etats-unis où il était 18h50 heure locale.

La panne semble avoir commencé vers 21h30 GMT (23h30 en Suisse).

'Nous continuons à surveiller la situation pendant que nos équipes enquêtent. Plus de mises à jour à venir', indiquait l'interface de programmation d'application (API) du site.

Twitter subit depuis mercredi matin la colère de la droite américaine et de nombreux observateurs, mécontents que le réseau social ait décidé de bloquer le partage d'un article fondé sur des documents piratés et compromettants pour Joe Biden, le candidat démocrate à la présidentielle, donné gagnant par la plupart des sondages.

/ATS